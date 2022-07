Tragedia della Marmolada, l'addio di Alessandra al marito: "Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre”

"Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre". Sono le strazianti parole che Alessandra De Camilli, sopravvissuta alla tragedia di domenica in Marmolada e ora ricoverata al Santa Chiara di Trento, ha scritto su Facebook per ricordare il compagno Tommaso Carollo, una delle sette vittime che si contano ad oggi.

Tommaso Carollo era originario di Zanè. Aveva 48 anni ed era responsabile commerciale di un’azienda di Pordenone. Era un esperto alpinista e amava la Marmolada. Su quella montagna domenica 3 luglio era andato con la compagna Alessandra De Camilli, residente a Schio, che è riuscita a salvarsi e non è in pericolo di vita. Carollo lascia un figlio di 9 anni.

Per De Camilli e Carollo quella domenica non era la prima salita sulla Regina delle Dolomiti. I due erano stati anche ad aprile e De Camilli scriveva: "Uno dei posti più belli di sempre". "Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono - ha scritto De Camilli su Facebook -. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini".

Tommaso Carollo è una delle 4 vittime accertate (gli altri sono i vicentini Filippo Bari e Paolo Dani e Liliana Bertoldi di Levico Terme) mentre gli ultimi 3 dei 7 corpi recuperati non sono ancora stati identificati. Due sono in fase di riconoscimento in attesa della conferma delle autorità consolari, mentre per l'ultima vittima mancano ancora i necessari accertamenti. L'identità di un morto, ancora non identificato, potrebbe coincidere - come riferisce l'Ansa - con uno dei dispersi,