Autobus sfonda il guardrail e precipita sotto il cavalcavia

Un autobus dell'azienda La Linea, un Ncc che stava trasportando una comitiva di turisti ospiti in questi giorni del campeggio Hu Venezia camping in town, poco dopo le 20 di martedì sera è precipitto dal cavalcavia Vempa di via dell'Elettricità, a Mestre, nel Veneziano, finendo sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada.

Il bilancio è pesantissimo, si parla di 21 vittime tra cui due bambini e una ragazzina minorenne, e 18 feriti. Accertata una vittima italiana, Alberto Rizzotto, 40enne trevigiano, alla guida dell'autobus.

La dinamica dell'incidente è al vaglio di Polizia locale e polizia.

Bloccata la circolazione dei treni tra Mestre e la stazione di Santa Lucia a Venezia.

"È stata immediatamente attivata l’intera rete del SUEM 118 del Veneto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano, Padova e Treviso - ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia - Sono state impiegate più di 20 ambulanze e sul posto è stato fatto convergere anche l’elisoccorso di Treviso. Le vittime ed i feriti sono di varie nazionalità, non solo italiani: sono ancora in corso le operazioni di estrazione e riconoscimento delle salme, ad opera dei Vigili del Fuoco, della Questura e dei sanitari, che ringrazio per i loro sforzi”.

“Esprimo sin da ora il cordoglio dell’intera Regione Veneto a tutte le famiglie che in queste ore stanno vivendo un pesantissimo lutto o sono provate dalle condizioni dei loro cari feriti - termina il presidente regionale - Ho chiesto all’intera nostra sanità di mettere in campo ogni risorsa possibile per prestare il massimo dell’assistenza”.

Intanto il Gruppo Human Company, proprietario del camping dove alloggiavano i turisti in una nota ufficiale ha reso noto: "Siamo in contatto con la direzione sanitaria degli ospedali e con le autorità competenti per aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sulle condizioni di salute dei feriti".

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il cordoglio del Governo: «Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il Ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia».