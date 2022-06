Tragedia a Malga delle Fratte, ciclista cade dalla bici e perde la vita

l Suem di Crespano del Grappa e l'elisoccorso di Treviso Emergenza sono intervenuti domenica pomeriggio, 19 giugno, nelle vicinanze di Malga delle Fratte (Cismon del Grappa) per un incidente costato la vita ad un 72enne di Camposampiero.

Il pensionato era partito in compagnia di altri due amici per un'escursione in bici lungo la mulattiera sul versante nord del monte Asolone. Verso le ore 16 i tre ciclisti si trovavano nei pressi di Malga delle Fratte quando il 72enne L.O. ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Violentissimo l'impatto, costato la vita all'uomo. I due compagni che erano con lui hanno subito dato l'allarme: sul posto sono intervenuti il Suem di Crespano del Grappa, l'elisoccorso di Treviso Emergenza e il Soccorso Alpino ma per il 72enne non c'era già più nulla da fare. La salma è stata riportata a valle poco dopo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.