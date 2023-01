Trafuga una borsa in Fiera, foglio di via per un 45enne

Nella serata di lunedì, personale della security interna della Fiera ha individuato il probabile autore del trafugamento di una borsetta da donna che era stata dimenticata dalla precedente serata nella hall antistante il padiglione 1.

L'uomo è stato rintracciato all’ingresso mentre si stava intrattenendo con altre persone. Gli agenti, dopo aver provveduto a bloccare il soggetto segnalato ed i suoi 4 interlocutori (tutti residenti in provincia di Foggia), li ha accompagnati presso gli uffici di polizia della Fiera per il prosieguo degli accertamenti. L’autore del fatto – identificato per tale B. C., 45enne di Foggia – messo di fronte all’evidenza, ha collaborato attivamente per far recuperare 2 Carte di credito che aveva lasciato cadere vicino alle poltrone dove si trovava e, successivamente, anche la borsa ed il portafogli della vittima, la quale aveva già fatto rientro in Francia dove risiede.

Dagli accertamenti della Squadra Mobile è emerso che la carta di credito sottratta era stata indebitamente utilizzata presso un bar limitrofo alla Fiera nei pressi del camper dove tutti i soggetti fermati dormivano. A quel punto B. C. ed i fratelli B. e D. sono finiti in questura dove, al di là degli aspetti di carattere giudiziario, in considerazione di quanto accaduto e dei numerosi precedenti penali a loro carico, il questore Sartori ha emesso nei confronti di ciascuno un foglio di via con il divieto di ritorno a Vicenza per i prossimi tre anni.