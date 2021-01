Traffico di droga, blitz all'alba: 16 arresti

Smantellare un'organizzazione criminale nigeriana dedita al traffico di droga. Questo l'obiettivo dell'operazione "Underground", scattata all'alba di martedì 12 gennaio a Trento, Brescia, Verona e Vicenza. La maxi operazione, coordinata dalla Questura di Trento, arriva al termine di complesse indagini che hanno portato a scoprire un sodalizio criminale dedico al controllo dello spaccio nel capoluogo trentino, con ramificazioni nelle province confinanti.

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Squadra Mobile, metre il blitz è ancora in corso, ci sarebbero 16 arrestati, tutti di nazionalità nigeriana. La vendita di droga gravitava attorno all'area di piazza Dante, costantemente nelle cronache locali per episodi di spaccio, zona già "battuta" dalle forze dell'ordine a dicembre. Sempre a dicembre il capoluogo trentino era stato al centro di un'altra maxioperazione antidroga, in quel caso condotta dai carabinieri, che aveva portato al'arresto di 23 persone: un sodalizio italo-albanese, dedito allo smercio di cocaina.

Trentotoday