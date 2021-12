Traffico di coca tra Milano, Vicenza e Padova: arrestato 32enne

Arrestato un 32enne per spaccio di cocaina. È questo l’epilogo di un’indagine che parte dall’individuazione di una coppia che riforniva le piazze di Vicenza, Padova e Milano.

L’arresto

Lunedì 13 dicembre un 32enne marocchino di Zeminiana di Massanzago, in provincia di Padova, è stato arrestato dalla squadra mobile. L’uomo è un pregiudicato in affidamento in prova ai servizi sociali: deve scontare tre anni e sette mesi per reati connessi alla droga. Alla perquisizione disposta dal sostituto procuratore Benedetto Roberti i poliziotti hanno trovato alcune dosi di cocaina pronte per lo spaccio, 13.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento. È stato arrestato e condotto in carcere.

Tutto è partito dalle indagini su una 23enne italo-marocchina che gravitava fra Padova, Vicenza e San Donato Milanese (Milano). La donna era una trafficante di droga e riforniva di cocaina i pusher del Portello, di via dei Colli, via Minio e via Manzoni.

Arrestata nel febbraio 2020 all’uscita del casello autostradale di Vicenza Ovest con mezzo chilo di cocaina, nel novembre dello stesso anno le è stato imposto l’obbligo di dimora. Con lei si occupava del traffico di droga anche il compagno.