Traffico di clandestini, arrestato un 36enne passeur

Un giovane cittadino indiano – il 36enne N. S., residente ad Arzignano – è stato arrestato nella serata di lunedì a Tarvisio, dai Carabinieri del Radiomobile. L’uomo, alla guida di un'automezzo, è stato intercettato dai militari mentre percorreva la strada statale Pontebbana.

A bordo del mezzo, come scrive Udinetoday c’erano altri sette connazionali, irregolari sul territorio nazionale, che sono stati invitati a presentarsi in questura a Udine dal momento che le strutture di accoglienza sono tutte sature. L'ipotesi di reato riguardante il 36enne è quella di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In base agli elementi raccolti gli uomini dell’Arma hanno ricostruito che il passeur avrebbe caricato i propri connazionali in Austria – nella vicina Villach – e li avrebbe fatti entrare illegalmente in Italia. Messo alle strette, lo straniero avrebbe ammesso le sue responsabilità. Ha dichiarato di essere stato reclutato da un immigrato pakistano, del quale non ricordava le generalità, e di aver accettato l’incarico perché si trova in difficoltà economiche. Il "lavoretto" gli avrebbe fruttato circa 200 euro. Il magistrato ne ha convalidato l’arresto e ha poi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato.