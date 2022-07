Torre di piazza dei Signori, partono i lavori di restauro dell'edicola superiore

Prendono il via i lavori di restauro dell’apparato decorativo superiore dell’edicola cinquecentesca della Torre di piazza dei Signori.

“Un intervento doveroso – precisa il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron - per restituire la bellezza originaria ad uno dei monumenti simbolo della nostra città”.

Dopo la consegna del cantiere alla ditta, Gatto prof Giuseppe S.a.s. di Gatto Michelangelo & C di Quinto di Treviso (Tv), domani, mercoledì 27 luglio, sarà posata la recinzione e installato il ponteggio.

L’intervento, del valore di 100 mila euro, metterà in sicurezza l’apparato artistico superiore. Sopra all’edicola restaurata nel 2020, infatti, è presente una seconda edicola con una composizione in pietra di Vicenza e stucco con una Madonna incoronata tra i Santi Vincenzo e Stefano, sorretta da un grande blasone con putti in altorilievo. L’apparato è stato realizzato nel 1596 dalla bottega degli Albanese.

Il progetto di restauro prevede la pulitura e la messa in sicurezza di tutte le parti a rischio distacco, il consolidamento e la protezione delle superfici dagli agenti atmosferici. Sul timpano, in particolare, verrà posata una copertina in piombo sagomato per l’allontanamento delle acque piovane.

La direzione dei lavori è seguita dall'architetto Barbara Zattra coadiuvata dalla restauratrice Patrizia Toson.

L’intervento si protrarrà fino ai primi di novembre.