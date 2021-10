Torna nel negozio che aveva derubato, la cassiera lo riconosce: denunciato 31enne

L'uomo è stato intercettato dalla volante a pochi passi dal punto vendita. A suo carico anche un foglio di via dalla città di Vicenza

B.N., cittadino marocchino, classe 90, è stato denunciato in stato di libertà nella mattinata di ieri perché riconosciuto quale autore di un furto, avvenuto lo scorso 2 settembre, presso il negozio Happy Casa.

In quell'occasione, dopo aver sottratto una macchinetta automatica per il caffè, si era dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Ieri, intorno alle 10, una cassiera del punto vendita lo ha visto aggirarsi, con fare sospetto, tra le corsie dell'esercizio commerciale e pertanto, avendolo riconosciuto, ha subito allertato il 113. Dopo poco la volante lo ha intercettato a pochi metri di distanza procedendo alla sua identificazione.

A carico del soggetto anche un foglio di via obbligatorio adottato dal questore di Vicenza lo scorso 9 febbraio.

L'uomo, residente a Lugo di Vicenza, è stato quindi segnalato alla A.G. per il reato di furto aggravato e per la violazione del foglio di via obbligatorio