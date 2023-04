In giro con un tirapugni, denunciato 21enne

Una persona è stata denunciata dai carabinieri per porto abusivo di armi. I fatti si sono svolti nella serata del 25 aprile 2023, in centro a Schio, quando una pattuglia dell’aliquota radiomobile ha proceduto al controllo di un’autovettura Volkswagen Golf alla guida della quale c'era un giovane che palesava un immotivato nervosismo.

Durante il controllo, i militari hanno trovato un tirapugni in acciaio e uno spinello di hashish, che sono stati sequestrati. Il giovane, un macedone 21enne residente a Schio, non ha fornito ai carabinieri alcun giustificato motivo circa il possesso dell’arma e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e segnalato amministrativamente alla prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida per 30 giorni.