Controlli anti-risse, giovane trovato con un tirapugni in tasca: denunciato

Si aggirava in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto (Treviso), a piedi, con in tasca un tirapugni in metallo. Ad essere denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per porto abusivo di oggetti atti ad offendere è stato un cittadino marocchino 20enne, residente a Bassano del Grappa.

Il giovane è finito nella rete dei controlli straordinari che i militari stanno svolgendo in questi giorni nelle piazze e nelle vie del centro di Castelfranco dopo le ripetute risse e aggressioni che si sono verificate nelle ultime settimane.

Il giovane magrebino è stato fermato poco dopo le 20.10 da una pattuglia mentre stava camminando lungo piazza Giorgione. Immediata è scattata un'accurata perquisizione e nelle tasche del giovane è saltato fuori il tirapugni che è stato subito sequestrato dai militari dell'Arma.

fonte: Trevisotoday