Tir distrutto dalle fiamme, l'autista scende appena in tempo

Alle 12:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore per l’incendio di un autoarticolato: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista stava percorrendo l’autostrada in direzione Venezia, quando ha notato delle anomalie. Ha accostato nella corsia d’emergenza ed è sceso dalla cabina del mezzo, mentre divampavano le fiamme. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Lonigo con due autopompe e un’autobotte, hanno spento con la schiuma l’incendio dell’autoarticolato, che trasportava bobine di ferro. Durante le operazioni di estinzione dell’incendio il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.