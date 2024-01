Vede un uomo aggredire una donna e allontanarsi con lei in auto, testimone avvisa i carabinieri

Domenica 21 gennaio, alle ore 03:45 circa è arrivata al 112 una segnalazione da parte di un cittadino che raccontava di aver assistito, in via incidentale, all’aggressione di una donna a opera di un uomo. Il testimone ha aggiunto che i due, subito dopo, si sono allontanati in macchina e ha descritto hai militari il modello e il colore della vettura.

La centrale operativa ha quindi diramato le ricerche a tutte le pattuglie in circuito, le quali non sono riuscite, nell’immediato, a rintracciare l’autovettura segnalata. Le tempestive indagini hanno consentito, a distanza di poche ore e anche grazie all’analisi dei vari impianti di videosorveglianza, di individuare il numero di targa della macchina e il relativo intestatario.

Alle prime luci dell’alba i militari della compagnia di Schio sono giunti presso l’abitazione dell’uomo dove è stata rintracciata anche la donna che, a dire del testimone, era stata aggredita. Quest'ultima, sentita dai militari al fine di avere una compiuta ricostruzione dei fatti, si è presentata in buone condizioni di salute rifiutandosi di andare in ospedale. Al termine degli accertamenti condotti dai militari, è stata informata la procura della Repubblica di Vicenza per eventuali ipotesi di reato da ravvisare in aderenza alle disposizioni normative previste dal “codice rosso”.