Apparecchi per scommesse illegali, multa da 20mila euro a una sala giochi

Duranti una serie di controlli nel Bassanese, mercoledì le forze dell'ordine hanno trovato all'interno della sala giochi e scommesse "Replatz" di Bassano del Grappa 6 persone con precedenti penali per reati di varia natura e gravità, quali violazione delle norme sugli stupefacenti, truffa, gioco d’azzardo, furto, minaccia, maltrattamenti in famiglia, ricettazione, interruzione di pubblico servizio, rapina, danneggiamento e altro. Un minorenne, che vi stava entrando nel locale, è stato fermato dagli agenti e invitato ad andarsene. Nel contesto dei controlli, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha inoltre contestato la totale irregolarità di 2 apparecchi per la prenotazione delle scommesse, connessi senza autorizzazione.

Poiché al momento dell'ispezione erano in uso ad altrettanti avventori, i due apparecchi VLT sono stati sequestrati, e a carico del titolare della sala scommesse elevata una sanzione di 20.000 euro. Sono ora sottoposte alla valutazione del questore le risultanze delle verifiche, ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.