Tenta di stuprare una donna per strada, arrestato 25enne

L’uomo aveva aggredito una cittadina spingendola a terra e stringendole le mani al collo per costringerla a consumare il rapporto sessuale. La vittima è riuscita a stento a liberarsi

Arrestato nella mattinata di martedì Grugbay Lankah, 25enne scledense di origine liberiana con specifici precedenti, per tentata violenza sessuale.

I FATTI

Il 13 agosto una cittadina scledense si era presentata ai carabinieri per denunciare un tentativo di violenza sessuale avvenuto alle prime ore di quella notte.

La vittima, mentre percorreva Via Manin a Schio, era stata avvicinata da un uomo di colore che le aveva proposto una prestazione sessuale a pagamento. Al diniego da parte della donna, l’uomo l’aveva aggredita spingendola a terra e stringendole le mani al collo al fine di costringerla a consumare il rapporto sessuale, ma desistendo poco dopo a causa delle grida e degli spintoni della stessa, dandosi poi alla fuga.

La donna si era poi recata al Pronto Soccorso dell’ospedale "Alto Vicentino" dove le avevano riscontrato diverse ecchimosi al collo, nonché abrasioni e contusioni al dorso, giudicate guaribili in 21 gg. Le indagini dei carabinieri di Schio si sono basate sulla descrizione fornita, sui filmati rinvenuti in zona e sul ritrovamento, a seguito di perquisizione, degli stessi abiti indossati dall’uomo quella notte e hanno permesso di individuare in maniera certa l’autore del reato, riconosciuto successivamente da parte della donna.

L'uomo, già condannato in primo grado per un’altra tentata violenza sessuale commessa anni addietro, è stato trasferito in carcere a Vicenza.