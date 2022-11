Tentano di rubare un trattore caricandolo sul cassone del camion, ladri messi in fuga dal proprietario

I carabinieri della compagnia di Vicenza, nella notte tra venerdì e sabato, sono intervenuti in via Vanzo Vecchio a Camisano in seguito al ritrovamento di un autocarro Fiat Iveco runbato in provincia Modena e abbandonato da ignoti nei terreni di proprietà di un allevatore della zona, il quale aveva notato gli intrusi e li aveva messi in fuga. I malviventi hanno abbandonato l’autocarro rubato con il trattore agricolo dell’allevatore caricato sul cassone nel tentativo di rubarlo.