Tentato furto al Tosano, il ladro aggredisce l’addetto alla sicurezza: arrestato

Un 46enne, di origini marocchine residente a Thiene, di fatto senza una fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per altri furti commessi con lo stesso stratagemma, è stato arrestato per rapina e lesioni personali dolose dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagna di Thiene dopo che sabato sera alsupermercato Tosano, all’interno del centro commerciale in via del terziario di Thiene, aveva rubato tre profumi.

Erano le 20,20, poco prima dell’orario di chiusura, quando il marocchino, dopo essere entrato al Tosano ha iniziato ad aggirarsi tra le corsie del supermercato. L’atteggiamento sospetto, non è però sfuggito all’addetto alla vigilanza in servizio antitaccheggio il quale, notato l’individuo, da un punto di osservazione defilato, riusciva a seguire a distanza, le mosse del sospetto, che prelevava alcuni prodotti dagli scaffali nascondendo il tutto all’interno del marsupio.

Visto quanto stava succedendo, il vigilante ha allertato subito il 112 richiedendo alla centrale operativa l’intervento dei carabinieri e, al contempo, continuava a non perdere di vista il “furbetto” che intanto passava le casse dissimulando le sue vere intenzioni pagando solo due bibite e non tutto quello che aveva occultato precedentemente.

Appena varcate le casse, il cliente veniva raggiunto dall’addetto alla sicurezza e invitato a mostrare quanto aveva prelevato dagli scaffali ma l’uomo si dava a alla fuga portandosi verso l’uscita e, dalla fretta, andava a sbattere contro la porta automatica abbattendola del tutto, venendo così raggiunto nuovamente dal vigilante.

A questo punto ne nasceva una colluttazione tra i due, con il marocchino che ha sferrato pugni al petto al vigilante, il quale è riuscito comunque ad atterrare il ladro mentre arrivavano i carabinieri.

I militari, al loro arrivo, hanno preso quindi in custodia il ladro, lo hanno perquisito, recuperando i tre profumi appena rubati e hanno inviato il vigilante all'ospedale di Santorso dove è stato giudicato guaribile con una prognosi di dodici giorni per lesioni e contusioni varie riportate durante la colluttazione.

Il marocchino è stato arrestato dai militari e accompagnato in carcere a Vicenza dove è rimasto detenuto sino a martedì 30 luglio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto e l’udienza preliminare da parte dei gio del tribunale di Vicenza, lo stesso è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Vicenza.