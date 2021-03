Tentano di rubare da un'auto in sosta, presi dalla polizia e denunciati 

A dare l'allarme il proprietario del mezzo che ha visto i malviventi dalla finestra e li ha messi in fuga

Alle ore 22.45 di lunedì, in contrada Porta Santa Lucia, le volanti della questura hanno intercettato e denunciato in stato di libertà due cittadini tunisini, D.A., classe 80 e M.M, connazionale classe 85.

Entrambi si erano introdotti all'interno dell'abitacolo di una vettura parcheggiata in strada. A dare l'allarme al 113 il proprietario del veicolo che, affacciatosi alla finestra, è riuscito a mettere in fuga i responsabili.

Le volanti arrivate sul posto, dopo aver raccolto una descrizione sommaria dei due, li hanno intercettati in contrà Mure Porta Santa Lucia che, a piedi, con bici al seguito, si allontanavano.

Entrambi, controllati dagli Agenti, avevano con sé strumenti per lo scasso. Coltellini a serramanico, cacciaviti, chiavi a brugola e pinze multitool. I due, con precedenti a carico, sono stati denunciati in stato di libertà. Il proprietario del veicolo ha infine constatato che dalla sua vettura non è stato asportato nulla.