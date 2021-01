Rientrano in casa e si trovano il ladro in giardino, malvivente spintona 56enne e si dilegua

Amara sorpresa per una giovane coppia di Solagna che nella serata di mercoledì, rientrando in casa, si è trovata faccia a faccia con una persona che, a volto coperto, si stava introducendo nella propria abitazione di via degli Alpini.

Con la coppia c'era anche un parente 56enne che per primo si è imbattuto nel malvivente. Il ladro, vistosi scoperto, ha spintonato il 56enne e si è dileguato a mani vuote dal momento che ancora non era riuscito ad introdursi nell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora indagando per risalire all'identità del malvivente.