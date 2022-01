Tentata rapina da Coin: in manette uno straniero irregolare

Venerdì, poco dopo le13, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di dipendenti del COIN di piazza Castello, dove era stata segnalata una colluttazione tra un addetto alla vigilanza e una persona di origine magrebina per un furto di oggetti di vario genere.

Arrivati sul posto, gli agenti della Squadra Volanti hanno notato il magrebino, O. E. H., 38enne, bloccato dall'addetto alla vigilanza. Il magrebino sostenava di essere stato incolpato ingiustamente, cercando più volte, senza successo, di divincolarsi dalla sorveglianza nel tentativo di darsi alla fuga.

L’addetto alla vigilanza spiegava ai poliziotti di conoscere il 38enne in quanto non era la prima volta che veniva sorpreso nella medesima circostanza.

Nell'ultimo episodio, lo stesso addetto aveva seguito il soggetto da lontano lungo le corsie, e lo aveva sorpreso a prelevare alcune confezioni di profumo per poi dirigersi velocemente verso le casse, superandole senza pagare e facendo, così, scattare l’allarme anti taccheggio. Rincorso gli aveva chiesto di fermarsi e ne nasceva una colluttazione.

Vistosi alle strette, lo straniero ha scagliato contro al vigilantes le confezioni di profumo, dopodiché lo ha spinto e strattonato. Il vigilante, tuttavia, è riuscito a bloccarlo in attesa dell’arrivo della polizia.

Lo straniero è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione e dagli accertamenti effettuati è risultato irregolare in Italia e già segnalato per numerosi reati contro il patrimonio stupefacenti. Elementi che hanno portato all'arresto del 38enne per tentata rapina.