Gli punta una lama alla gola per rubargli il portafoglio: identificato l'aggressore

Nella mattinata di lunedì, a Vicenza, i militari della locale stazione, a conclusione di attivita? investigativa, hanno denunciato per tentata rapina aggravata M. O., vicentino 45enne, gia? gravato da precedenti il quale, in quanto ritenuto responsabile della tentata rapina avvenuta il 20 febbraio scorso, in via Gorizia, a Vicenza.

La vittima, al fine di sottrarsi alla minaccia, aveva sferrato un pugno all'aggressore che desisteva cadendo a terra, provocandosi una "frattura al 5° metacarpo" della mano destra giudicata guaribile in 30 giorni s.c. dal locale Pronto soccorso.