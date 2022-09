Tentata rapina, 32enne denunciato

I carabinieri di Schio, nell’ambito di un’attività investigativa, hanno segnalato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza, M.R., cittadino marocchino di 32 anni, per tentata rapina impropria consumata all’interno di un esercizio commerciale del centro storico di Schio.I fatti risalgono alla tarda mattinata del 20 settembre scorso, quando al 112 è arrivata la richiesta di intervento da parte di una guardia giurata, che segnalava un tentativo di furto all’interno dell’attività commerciale, ad opera di un giovane straniero, che si era dileguato.

Il personale dell’Arma è immediatamente intervenuto sul luogo dell’evento, accertandosi che poco prima un soggetto straniero, dopo aver rimosso placche anti-taccheggio, aveva nascosto su di sé degli oggetti vari che erano stati prelevati dagli scaffali dell’attività commerciale. Una guardia giurata in servizio all’interno del negozio, che aveva notato i movimenti sospetti del giovane, l’aveva fermato poco prima che potesse allontanarsi con la merce asportata. Il malfattore aveva quindi spinto l’addetta alla vigilanza, facendo cadere a terra gli oggetti che aveva asportato e dileguandosi.

I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza delle persone informate dei fatti ed acquisite le immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno dato il via a una meticolosa attività di ricerca nel centro storico di Schio e nei luoghi usualmente frequentati da pregiudicati. L’attività di ricerca ha sortito i frutti sperati. Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio notturno, ha controllato un giovane il cui atteggiamento aveva destato sospetto, e il cui volto è stato riconosciuto dai militari in quello dell’autore della rapina. Il soggetto inoltre indossava tra l’altro i medesimi indumenti del giorno della tentata rapina.

Condotto presso gli uffici di questo Comando, al termine degli accertamenti il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà.