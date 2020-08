Minaccia una mamma e tenta di estorcerle denaro fuori dal market: denunciato 24enne

Nella mattinata di domenica i carabinieri della tenenza di Dueville hanno denunciato un liberiano, residente a Schio, per tentata estorsione. Nello specifico, intorno alle 12, circa la centrale operativa della compagnia carabinieri di Thiene ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una signora che si trovava nel parcheggio antistante il supermercato Prix di via Corvo, a Dueville.

La donna ha riferito ai militari di essersi recata al punto vendita in bici insieme al figlio, quando, nel riporre la bici nell’apposita rastrelliera, è stata avvicinata da un uomo di colore che le chiedeva insistentemente dei soldi.

La donna si è rifiuta e l’uomo, con fare minaccioso, le ha intimato di consegnarle i soldi oppure le avrebbe preso la bici.

La vittima non ha ceduto e ha fatto presente all'uomo che se non la smetteva avrebbe chiamato i carabinieri. Avvertimento che non ha sortito effetti anzi, l'uomo in tono di sfida si è preso gioco di lei elencandole tutti i numeri di emergenza delle forze di polizia.

La signora, seppur impaurita, è riuscita comunque a comporre il 112 e grazie alla tempestività dell’operatore che si è messo subito in contatto con il comando di Dueville che si è attivato con due equipaggi, uno in divisa ed uno in borghese cappeggiato dal comandante della tenenza che in pochi minuti ha raggiunto la vittima e individuato il soggetto che l’aveva minacciata.

L'uomo, un 24enne liberiano, residente a Schio, è stato portato in caserma. Nonostante la giovane età, è risultato essere gravato da numerosi precedenti di polizia.