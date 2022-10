Tentano di vendere fumetti contraffatti, sei fogli di via

Nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, nei padiglioni della Fiera di Vicenza, si è concluso l’evento “Vicenza Comics & Games 2022”, che ha registrato la presenza di numerosissimi visitatori, giovani e meno giovani, appassionati di cartoons e videogames.

Durante la quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, estesa per l’occasione anche alle zone ove si stava svolgendo la manifestazione fieristica, all’esterno dei padiglioni della Fiera le pattuglie della squadra volanti hanno proceduto all’identificazione di sei soggetti, sospettati di tentare delle truffe con la vendita di stampe contraffatte a giovani appassionati di fumetti, resi convinti della originalità delle stesse.

Nei confronti di questi 6 soggetti, tutti provenienti appositamente da Torino e con a proprio carico precedenti, dopo essere stati condotti negli uffici di viale Mazzini per l’adempimento delle procedure di identificazione, in considerazione dell’accaduto e dei loro pregressi criminali, il questore provincia di Vicenza Paolo Sartori ha deciso di emettere altrettanti fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Vicenza per la durata di tre anni.