Ruba un'auto e tenta di investire la proprietaria: 57enne inseguito e arrestato

Nel pomeriggio di lunedì, i militari della stazione di Canove hanno predisposto un posto di controllo dopo la chiamata al 112 di una donna che segnalava di essere stata derubata della propria auto, ad Asiago. La stessa, raccontava ai militari che, nel tentativo di bloccare il veicolo in fuga aveva rischiato di farsi travolgere,

I militari hanno quindi individuato la Fiat Sedici rubata, all'altezza di Tresche Conche, l'uomo alla guida del mezzo rubato, alla vista della pattuglia ha effettuato una repentina svolta per sottrarsi al controllo imboccando una via laterale secondaria. I carabinieri si sono quindi messi all'inseguimento e il conducente, vedendosi braccato, ha fermato la sua corsa per tentare una fuga a piedi ma è stato immediatamente bloccato e arrestato.

In manette un 57enne cittadino italiano, di origini pugliesi ma domiciliato ad Asiago.