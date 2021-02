Tenta di rubare a bordo di veicoli in sosta:fermato dalle Volanti

Una squadra delle volanti ha fermato, nel pomeriggio di lunedì, un tunisino dell'83 identificato come responsabile di alcuni furti (tentati e consumati) in danno di passanti, autovetture in sosta o furgoni carichi di merci.

Alle ore 13:20, in Viale Ferrarin, una segnalazione ha consentito alle volanti di intercettare il soggetto. Nella disponibilità del 38enne c'era un martello frangivetri, con il quale avrebbe infranto i vetri di alcune auto in sosta. Dopo la perquisizione, gli agenti hanno recuperato un cellulare provento di furto ed una chiavetta AIM restituita al legittimo proprietario. L'uomo, E. A. A. tunisino dell'83, è stato pertanto denunciato per ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso.