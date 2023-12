Tenta di gettare un panetto di hashish, 21enne scappa e aggredisce gli agenti: arrestato

RAUn ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia locale Nordest Vicentino per detenzione di 130 grammi di hashish e resistenza a pubblico ufficiale. È successo martedì a Thiene. Alle 16.50, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia transitava in via Santa Maria dell’Olmo, in prossimità della rotatoria “Del Cristo”, quando ha notato la presenza di due giovani già noti.

La pattuglia ha proceduto al controllo dei soggetti e, visto l’atteggiamento sospetto di uno di loro, ha chiesto rinforzi per accompagnarli in comando allo scopo di procedere con la perquisizione personale. Giunti davanti al comando, uno dei giovani ha tentato di scappare, gettando via un panetto di hashish di 105 grammi, ma è stato subito bloccato dagli agenti dopo una breve colluttazione.

La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso il ritrovamento di 7 dosi di hashish già confezionate, per un peso complessivo di ulteriori 25 grammi. Il giovane, un 21enne residente a Thiene, è stato pertanto arrestato e il materiale rinvenuto sequestrato. Nel corso della mattinata di mercoledì il giudice del tribunale di Vicenza convalidava l’arresto, disponendo la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.