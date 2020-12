Tenta di attraversare il torrente con un fuoristrada, l'acqua porta via l'auto: salvato dai pompieri

L'aveva fatto altre volte, usando il torrente come una scorciatoria magari per arrivare a casa, sicuro della "potenza" del suo vecchio fuoristrada, una Nissan Terrano. Ma non ha considerato la pioggia caduta a fiotti nei giorni scorsi e così quell'abitudine da telefilm americano si è trasformata in una bravata che poteva anche costargli la vita e per fortuna si è risolta per il meglio grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Sono le 20.30, di mercoledì, quando l'"audace" automobilsta" finisce nel centro del torrente Leogra, nei pressi di via Braglio a Malo. L'uomo alla guida della sua Nissan si lancia nel corso d'acqua per attraversarlo. Come poi lui stesso ha ammesso, secondo il resoconto degli operatori intervenuti, non è la prima volta che lo fa. Ma questa volta non si è reso conto della della portata d’acqua e viene trascinato in mezzo al corso d’acqua.

A quel punto, l'unica cosa da fare per salvare una situazione che ha del ridicolo è salire sulla capotta del fuori strada e urlare chiedendo aiuto. Per fortuna, mentre l'auto viaggia in mezzo in fiume, ci riesce e qualcuno chiama i vigili del fuoco. I pompieri arrivati da Schio e da Vicenza con gli operatori speleo fluviali, hanno raggiunto l’uomo e dopo averlo imbragato, l’hanno portato fuori in sicurezza. Il malcapitato in buono stato, ma infreddolito è stato assistito dal personale e fatto riscaldare a bordo dei mezzi dei vigili del fuoco. Successivamente con l’aiuto di un trattore i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dell’auto.