Viale Fiume chiude quattro ore

Durante la giornata di domani 29 agosto viale Fiume sarà chiuso dalle 8 del mattino a mezzodì per «consentire l'intervento di taglio di un albero in corrispondenza del comando provinciale carabinieri di via Muggia». Lo rende noto il servizio viabilità del Comune di Vicenza con un dispaccio diramato stamani.

Ma c'è di più. Nella nota l'amministrazione capitanata dal sindaco Francesco Rucco fa sapere che nell'ambito dei lavori di posa di una nuova condotta di gas metano a cura di Aim Servizi a Rete, da lunedì 31 agosto via Lamarmora verrà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Peschiera e viale dal Verme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I veicoli che percorrono viale dal Verme, nella direzione da viale Diaz verso viale Cricoli, avranno pertanto l'obbligo di proseguire diritto. Sarà garantito comunque «il transito a frontisti e pedoni». Il cantiere, che ha preso il via lo scorso 18 agosto in viale dal Verme, spiegano ancora in piazza Biade, «si protrarrà fino al 5 settembre». Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili nel portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.