Semina il panico per le vie del paese brandendo un taglierino

I carabinieri della Compagnia di Valdagno martedì sera hanno denunciato un 31enne indiano per ubriachezza molesta e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il 31enne, intorno alle 20, era stato oggetto di numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri nelle quali si parlava di un uomo che, in evidente stato di ebbrezza alcolica stava percorrendo via Pasubio, a Cornedo Vicentino, con in mano un taglierino che brandiva e mostrava in modo vistoso ed allarmante.

Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, i militari hanno proceduto al controllo del 31ene che era in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche e veniva trovato in possesso di due cutter che venivano immediatamente posti sotto sequestro.