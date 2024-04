Svuotava i bancomat con la tecnica del "black box", arrestato 32enne

Nella nottata di domenica 28 aprile, nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli agenti della sezione volanti della questura di Vicenza hanno rintracciato C.V., cittadino moldavo 32enne, a carico del quale pendeva un mandato di cattura in ambito internazionale, relativo all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del gip del Tribunale di Monza.

C.V. faceva parte di un gruppo criminale di soggetti moldavi che si è reso responsabile di una serie di reati contro il patrimonio e in particolare furti in danno di ATM di istituti bancari e uffici postali, mediante la tecnica del "black box", oltre a utilizzare veicoli falsamente intestati al fine di ostacolarne la riconducibilità. La tecnica del "black box" viene messa in pratica sostituendo la parte sotto a dove si inserisce la carta con un dispositivo controllato dai criminali in grado di neutralizzare il sistema di sicurezza.

La banda agiva in varie località delle province lombarde, piemontesi, venete, emiliane, toscane e laziali nonché in paesi dell'est Europa e Baltici quali Lituania, Repubblica Ceca e Polonia.

C.V., è stato quindi condotto in questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici della polizia scientifica e notificargli il provvedimento di carcerazione, dopodiché gli agenti della sezione volanti lo hanno accompagnato presso il carcere di Vicenza.