Sversamento di gasolio sulla strada, lievi disagi alla circolazione

Lunedì a mezzogiorno un motociclista in transito ha fermato una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino lamentando la scivolosità della strada in via Torricelle e via Sant'Antonio nel comune di Fara Vicentino. Gli agenti, arrivati sul luogo indicato, hanno verificato che sul piano viabile e per una lunghezza di circa 300 metri erano presenti due vistose scie di liquido, verosimilmente gasolio disperso da un veicolo in transito.

Gli agenti hanno provveduto a regolare il traffico fino all'intervento dei servizi tecnici del Comune di Fara Vicentino e di una squadra di Sicurezza e Ambiente Spa che hanno provveduto a ripulire l'asfalto e a ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Lievi rallentamenti del traffico per circa un ora e mezza. Gli agenti hanno seguito la scia di liquido scivoloso giungendo all'interno di proprietà privata dove è stato rinvenuto il mezzo agricolo responsabile dello sversamento, causato verosimilmente da un'avaria meccanica.