Sversamento di 200 litri di acido: scatta l'allarme in azienda

Intervento dei Vigili del fuoco, in via Dalmastro, a Lugo di Vicenza per sversamento di oltre 200 litri di acetato di metile all’interno di un’azienda produzione di imballaggi flessibili per i settori alimentare e farmaceutico.

I vigili del fuoco arrivati da Schio, Vicenza e successivamente da Mestre con il personale del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale, coordinate dal funzionario di guardia, hanno provveduto alla chiusura delle valvola dove è avvenuta la perdita.

Il prodotto sversato è caduto nelle apposite vasche di contenimento dell’impianto che si trova nella parte all’aperto dell’azienda. Sul posto anche il personale dell’Arpav. Sono ora in corso le operazioni di travaso da parte del nucleo Nbcr di Mestre della sostanza ancora presente nella vasche dell’impianto.