Svaligiate tre farmacie nella notte

Raid a Montecchio Maggiore. Nella scorsa notte, quella tra il 2 e il 3 ottobre, alcuni malviventi hanno svaligiato tre farmacie, rispettivamente la farmacia De Antoni, a San Pietro, la farmacia Ceccato, in piazza Marconi, e la farmacia di Alte Ceccato.

Come confermato dal sindaco della città dei castelli, Gianfranco Trapula, i malviventi hanno utilizzato il medesimo modus operandi, scassando dapprima le serrande, per poi introdursi nei locali e prelevare denaro, non è al momento chiara la quantità. Da quanto appreso, il principale problema sarebbe rappresentato dagli ingenti danni ai negozi.