Svaligia mezza provincia, 39ene beccato grazie all’auto rubata

Compie furti a raffica nel Vicentino, ma viene identificato grazie alla macchina. A conclusione di una tempestiva attività d’indagine, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza un 39enne di Dueville, per furto pluriaggravato e continuato.

L’indagine ha avuto inizio la mattina dello scorso martedì 25 ottobre, in seguito alla segnalazione pervenuta alla centrale operativa del transito nella zona del centro studi di un’autovettura Honda K-RV di colore blu, rubata la notte del 21 ottobre a Gallio nel garage municipale di proprietà dell’omonimo comune, il cui autore del furto era giunto in Altopiano con un’altra vettura rubata, abbandonandola sul posto, una Fiat Panda sottratta al comune di Marano Vicentino nelle vicinanza del centro diurno nel corso della notte fra il 10 e l’11 ottobre.

L’immediata predisposizione di una sinuosa attività di ricerca sul territorio ha portato i carabinieri della sezione operativa, assieme alle altre pattuglie in circuito allertati prontamente, ad individuare la vettura ferma nei pressi del campo di atletica di via Rosmini di Bassano del Grappa. Al volante, per l’appunto, un 39enne di Dueville, pluripregiudicato. L’accurata perquisizione eseguita all’interno dell’abitacolo dell’Honda K-RV ha portato i carabinieri al rinvenimento di derrate alimentari riconducibili ad un furto commesso nel corso della nottata ai danni dell’associazione sportiva ASD Arco Club Bolzano Vicentino. Il successivo lavoro investigativo ha consentito di attribuire all’indagato ulteriori incursioni, compiuti negli ultimi giorni, fra cui:

il tentato furto, nel corso della notte fra il 10 e l’11 ottobre, nella scuola dell’infanzia San Lorenzo, scuola primaria A. Fogazzaro e scuola secondaria di primo grado V. Alfieri di Marano Vicentino, con conseguenti rotture di numerose porte per poter accedere ai vari locali;

il furto di circa 30 euro dal distributore di bevande dalla scuola dell’infanzia Don Milani di via Generale Maglietta n. 45 di Breganze, mediante forzatura della porta antipanico del refettorio nella notte fra il 28 e il 29 settembre;

il furto della notte del 21 ottobre di 1.300 euro dalla cassa del bar Da Sabry di Gallio, dopo aver forzato la porta d’ingresso;

il tentato furto nella scuola dell’infanzia del comune di Lusiana-Conco del 22 ottobre.

Sono in corso ulteriori accertamenti rivolti all’individuazione di probabili altri furti riconducibili al 39enne. Nel frattempo l’autovettura è stata recuperata e riconsegnata al comune di Gallio, analogamente alle derrate alimentari in favore dell’associazione sportiva ASD Arco Club Bolzano Vicentino. Tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Bassano del Grappa hanno consentito di giungere alla fondata conclusione in ordine alla responsabilità dell’uomo che ora dovrà rispondere del reato di furto pluriaggravato e continuato.