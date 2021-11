Studentessa investita da un'auto mentre va prendere il bus: 16enne in ospedale

Una studentessa 16enne residente a Sandrigo, nella mattinata di martedì, intorno alle 6.30, è stata travolta da un’auto mentre si avviava a piedi alla fermata dell’autobus. La giovane stava percorrendo via San Sisto quando per cause in corso di accertamento è stata investita.

La giovane è stata soccorsa dal conducente della vettura che ha poi chiesto l'intervento del 118. I sanitari, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla giovane che è stata poi trasfertita all'ospedale San Bortolo in codice giallo.