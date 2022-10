La calca spinge una studentessa contro il sedile dell'autobus, interviene il Suem 118

Spinta dalla calca contro un sedile durante la salita al bordo, una giovane studentessa è rimasta ferita, riportando contusioni tali da richiedere l'intervento del Suem 118, allertato dall'autista del mezzo. L'episodio è accaduto nella mattinata di martedì presso una fermata a Noventa Vicentina della linea E04.

In merito al fatto, l’azienda precisa che l'incidente è avvenuto al momento di salire a bordo, ad autobus fermo e vuoto, con le porte aperte: "Svt ricorda l’importanza di rispettare le elementari norme di comportamento al momento di salire a bordo, evitando in particolare di spingere gli altri utenti. Tanto più che l’autobus, in quel momento vuoto, aveva una capienza più che sufficiente per caricare tutti gli studenti in attesa".