Studente vicentino «accoltellato a Milano»

Fedrico Casuscelli, uno studente vicentino di 22 anni, è stato «accoltellato» da tre giovani aggressori la sera del 23 febbraio nel quartiere milanese di Villapizzone mentre tornava dalla palestra. I genitori Angelo Casuscelli e Rita Cogliandro, in una accorata nota diramata oggi 25 febbraio, chiedono un fermo «intervento delle istituzioni» affinché episodi del genere, che nel Belpaese sono divenuti frequenti e che stanno angustiando il capoluogo meneghino in modo particolare, trovino una decisiva azione di contenimento. Il giovane vicentino dopo avere conseguito la laurea triennale in ingegneria aerospaziale a Padova, aveva scelto il Politecnico della città di Sant'Ambrogio con l'obiettivo della laurea magistrale in ingegneria. Si tratta di un corso di studi molto qualificato frequentato peraltro da molti veneti.



Di ritorno dalla palestra due sere fa, mentre rincasava, uscito dalla stazione di Villapizzone lo studente, si legge nella nota, è stato avvicinato da tre giovanissimi di origine straniera. I quali con la scusa «di chiedergli una sigaretta» lo avrebbero aggredito «a suon di pugni» con lo scopo di rapinarlo. Portafogli, cellulare e sacca sportiva sarebbero stati l'obiettivo del terzetto. Il quale di fronte alla resistenza dello studente «lo hanno preso a calci» mentre uno di loro, estratto un rasoio, con la lama «lo ha ferito al collo e gli ha inferto un colpo» nell'alto ventre «perforandogli un polmone».



Dopo che i tre si sono dileguati con la refurtiva il vicentino, che faticava a respirare, è stato assistito da un'altra persona presente sul posto la quale ha allertato sanitari e carabinieri: il cui intervento «è stato peraltro fulmineo» spiegano i genitori. Poco dopo la vittima è stata ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ancora adesso in osservazione «in condizioni per fortuna non critiche». Ai militari il 22enne vicentino ha poi raccontato i dettagli dell'accaduto sporgendo quindi una regolare denuncia-querela che potrebbe essere integrata nei giorni a venire. Le indagini frattanto «sono già in corso» e gli investigatori «si sono messi immediatamente» sulle tracce dei rapinatori.



«Denunciamo pubblicamente il fatto - scrivono il papà e la mamma - perchéper fermare un fenomeno, quello delle cosiddette baby gang che non è solo un fenomeno ma è un vero e proprio allarme sociale». Si tratta di parole che hanno un peso particolare visto che il fratello di Federico, Andrea, era stato bersaglio di un «raid omofobo» nel quartiere vicentino di Bertesinella non più tardi dell'anno passato. In quella circostanza, Andrea, un giovane attore conosciuto nel circuito artistico veneto, aveva trovato la forza di denunciare l'accaduto . Anche se quella vicenda, almeno sul piano giudiziario, era però completamente sparita dai radar dell'informazione locale.