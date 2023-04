Studente rapinato alla fermata del bus, padre blocca il malfattore

Un 28enne marocchino pluripregiudicato è stato arrestato dagli agenti della Squadra“Volanti” nel pomeriggio di martedì. L'accusa è di rapina.

L'uomo è stato infatti identificato quale autore della rapina patita da un 17enne in piazza Matteotti. Il giovane, mentre era in attesa dell’autobus alla fermata di contra' Porta Padova è stato avvicinato da due soggetti nord africani e mente uno dei due distraeva il ragazzo con frasi pronunciate in lingua straniera, il secondo, con un gesto repentino, strappava la collana d’oro indossata dal giovane, per poi darsi alla fuga in direzione. La giovane vittima, durante l’inseguimento, è riuscita a chiamare il numero di emergenza “113” e poi il padre, trovandosi a pochissima distanza dal luogo dei fatti, è intervenuto a sua volta riuscendo a fermare il rapinatore.

Lo straniero, ha cercato di divincolarsi per riguadagnare la fuga, ma poi ha desistito buttando a terra la refurtiva, recuperata subito dal legittimo proprietario.

In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha dato disposizione all’Ufficio Immigrazione di avviare l’iter finalizzato alla espulsione del rapinatore.