Scuola per l'infanzia abusiva, denunciata una coppia: sigilli all'asilo  

Il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Vicenza, nell’ambito di investigazioni delegate dall’autorità giudiziaria locale, dopo indagini supportate da svariati servizi di appostamento, hanno denunciato, per esercizio abusivo della professione di incaricati del servizio per l’infanzia, due coniugi di Caldogno i quali hanno avviato, senza alcun titolo abilitativo una struttura ubicata in quel comune, volta ad ospitare fino a 40 bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni, con l’ausilio di personale irregolare.

L’attività investigativa ha consentito di accertare la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per l’attivazione di strutture per l’infanzia quali la SCIA da depositare al Comune, l’iscrizione negli appositi elenchi della Regione Veneto e l’assenza di qualifica di educatore da ottenere mediante la frequenza di appositi corsi, da parte dei gestori. Secondo quanto emerso dall’attività di indagine coordinata dal sost. Procuratore della Repubblica Angelo Parisi, a fronte del pagamento di una retta mensile non inferiore a 250 euro, i bambini venivano presi in carico dagli operatori presenti nei locali della struttura, ogni giorno dalle 6:30 alle ore 17:00, con orario variabile in relazione alle esigenze del singolo genitore.

L’attività si svolgeva sia all’interno della struttura, sia all’esterno, in relazione alle condizioni meteo. I militari del Nucleo Ispettorato di Vicenza, alla luce delle risultanze investigative hanno ottenuto il sequestro preventivo della struttura, procedendo ad apporre i sigilli ai locali. I coniugi sono stati denunciati per esercizio abusivo di una professione -.