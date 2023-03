Striscia un'auto nel piazzale di Monte Berico, incastrato dalle telecamere della Tesla

Il piazzale del santuario di Monte Berico è stato teatro di un episodio di vandalismo a danni di un'auto, avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 marzo. Un cittadino ha infatti segnalato ai carabinieri un grosso danno alla carrozzeria della sua auto, lasciata in sosta. I militari intervenuti sul posto hanno documentato una lunga scalfittura lungo una fiancata della vettura fatta mediante l’utilizzo di un oggetto acuminato.

Le attenzioni degli investigatori si sono subito concentrate su un soggetto conosciuto agli operanti, uno straniero senza fissa dimora dedito all’accattonaggio, che si trovava poco distante dall'auto. Si tratta di S.B., un indiano ventiseienne, irregolare in Italia e con precedenti. Appena si è accorto di essere oggetto delle attenzioni dei carabinieri, l'uomo ha affermato spontaneamente di essere a conoscenza di chi era stato a danneggiare la macchina.

Tuttavia, il sospettato non aveva fatto i conti con il fatto che l'auto in questione era una Tesla con telecamere esterne, che hanno registrato l'intero episodio. Mentre lo straniero tentava di sviare le indagini accusando un soggetto ignoto che si era dato alla fuga dopo aver strisciato l'auto, i militari assieme al proprietario stavano visionando le immagini riprese dell'auto, dove si vedeva chiaramente che il 26enne, passando con un oggetto appuntito in mano, aveva strisciato tutta la fiancata dell'auto. Il cittadino indiano è stato quindi accompagnato presso gli uffici dei carabinieri e denunciato in stato di libertà per danneggiamento.