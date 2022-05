Stretta dei carabinieri sul consumo di marijuana, arrestato un ragazzo e segnalate cinque persone

Un arresto e cinque segnalazioni alla prefettura per consumo di stupefacenti. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nei giorni scorsi dalla compagnia carabinieri di Schio. In manette è finitp A.G., 26enne di Isola Vicentina con precedenti. Il giovane, è stato arrestato in flagranza per produzione e detenzione di materiale stupefacente ai fini di spaccio. L’attività investigativa ha convinto gli operanti a sottoporlo ad una perquisizione domiciliare d’iniziativa; in suo possesso sono stati trovati 0,75 grammi di cocaina, 130 di marijuana, 3 piantine di cannabis finalizzate alla produzione di marijuana e diverso materiale utile al confezionamento della succitata sostanza stupefacente. L’arrestato è stato poi ristretto presso le camere sicurezza della compagnia in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla procura di Vicenza.

Successivamente, in Via del Santuario a Santorso, mentre stava controllando una zona frequentata da tossicodipendenti, una pattuglia dei carabinieri ha rinvenuto 3 involucri contenenti complessivamente 19 grammi di hashish. Infine, i veicoli fermati durante i posti di controllo disposti in tutto il territorio hanno permesso di sanzionare diversi assuntori: un ventisettenne di Carrè ed un minorenne santorsiano, in due casi distinti sono stati fermati a Santorso e trovati in possesso rispettivamente di 0,11 grammi di cocaina e 10,4 grammi di marijuana. Un diciottenne maranese, fermato a Piovene Rocchette, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Un trentatreenne di Isola vicentina, fermato a Cogollo del Cengio, è stato trovato in possesso di 1 grammo di marijuana. Un quarantacinquenne turritano, fermato a Isola Vicentina, è stato trovato in possesso di 1,72 grammi di marijuana. In questi ultimi due casi i carabinieri hanno anche proceduto al ritiro della patente.