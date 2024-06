Strattona la convivente e le ruba la borsa: prima l'arresto, poi l'allontanamento

Nei giorni scorsi, una chiamata al 112 segnalava una donna strattonata e borseggiata da un uomo nella zona del quartiere Bosco, a Thiene. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno rintracciato in una via limitrofa un cittadino straniero, di 40 anni, domiciliato a Thiene, ancora in possesso della refurtiva, il quale veniva immediatamente bloccato.

I successivi accertamenti hanno rilevato che prima della violenza, l'uomo aveva anche aggredito verbalmente e fisicamente la donna, con la quale peraltro aveva in essere un rapporto di convivenza.

Lo straniero è stato arrestato in flagranza per il reato di rapina.Il giufice, durante l’udienza di convalida ha disposto per l’indagato la scarcerazione e l’applicazione del provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare.