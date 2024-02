Strage di arnie all'ex Baronio, vandali sterminano mezzo milione di api (VIDEO)

Secondo l'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) più del 40% delle specie di invertebrati, in particolare api e farfalle, che garantiscono l'impollinazione, rischiano di scomparire dal nostro pianeta. In Europa il 9,2% delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione. Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti esclusivamente ad altissimi costi attraverso l'impollinazione artificiale. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Sono numeri impressionanti, che fanno riflettere e che portano a una considerazione molto semplice: chi uccide le api non è solo un “idiota” o un “vandalo, ma anche un criminale e la sua eventuale ignoranza in materia non giustifica le sue azioni.

Che dire allora se dei balordi entrano in un parco e distruggono venti arnie, sterminando mezzo milione di api (sono circa 50mila per alveare)? È quello che è successo nei giorni scorsi a Vicenza. L'apiario, composto da 21 arnie, ospitato nel giardino dell'ex istituto Baronio in viale Trento a Vicenza, è stato preso di mira dai vandali che hanno distrutto metà delle casette con rami, bastoni e perfino un estintore, gettando le api per terra e schiacciandole. Un raid di una violenza insensata, probabilmente segno di un grave disturbo mentale da parte degli autori. “Sono andato a controllare le api domenica mattina è ho trovato questo scempio – racconta il presidente dell'Associazione regionale apicoltori del Veneto, Gerardo Meridio – metà delle api erano per terra annegate, penso che l'episodio sia del giorno prima”.

