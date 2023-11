Incendiate le auto di una coppia, il piromane era l'ex compagno della donna

Non si era mai rassegnato alla fine del rapporto amoroso con una donna trevigiana e quando lei ha allacciato una relazione con un altro uomo, lui si è vendicato trasformandosi in piromane. Nella notte del 18 agosto scorso, sarebbe entrato nell’area condominiale di una palazzina di via Toscana a Treviso, nel quartiere di San Liberale, e ha dato alle fiamme, dopo averle cosparse di benzina, due automobili, una Ford Fiesta bianca e una Peugeot 2008 di proprietà dell'ex e del nuovo fidanzato. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso, coordinati dalla dirigente Immacolata Benvenuto, è riuscita ad attribuire la responsabilità nell'episodio ad un 32enne vicentino. I sospetti degli investigatori, poi suffragati da prove schiaccianti, hanno trovato conferme nel corso dell'inchiesta condotta nei mesi scorsi.

La Procura di Treviso, alla luce di quanto emerso, ha emesso nei confronti del presunto autore del grave fatto minatorio la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna e il nuovo fidanzato, con l’ulteriore imposizione di non comunicare in alcun modo con le loro, le quali erano rimaste sconvolte dalla notizia della natura dolosa dell’incendio delle proprie autovetture. Ieri mattina, 14 novembre, è stata data esecuzione all’ordinanza applicativa della misura coercitiva, notificandola al suo destinatario, che è stato rintracciato presso la sua abitazione di residenza.