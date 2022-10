Sta per partorire in auto, i carabinieri la scortano in ospedale

Questa volta, i veri protagonisti della vicenda sono i carabinieri, nello specifico quelli della stazione di Malo. Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 ottobre, a Isola Vicentina, durante un servizio perlustrativo, i militari hanno ricevuto una richiesta di aiuto da un uomo che alla guida della propria auto stava accompagnando la moglie a partorire all’ospedale di Vicenza.

Il conducente, in preda al panico e con la partoriente che stava urlando per i forti dolori sopraggiunti, temendo di non raggiungere in tempo il citato nosocomio, ha chiesto aiuto ai carabinieri, anche in considerazione dell’intenso traffico che c’era in quel momento.

L’immediato intervento dei militari sulla S.P. Pasubio, che da Isola Vicentina porta a Vicenza, ha permesso di effettuare la staffetta al veicolo che, in pochi minuti interminabili, è riuscito a raggiungere l’ospedale dove, dopo qualche istante, la donna ha dato alla luce un maschietto. Riconquistata la calma, questa mattina il padre si è recato alla caserma di Malo per ringraziare l’Arma dei carabinieri, in particolare i due militari protagonisti del servizio di “scorta” particolare.