Operazione antidroga, 5 arresti: un chilo di coca era nella lavatrice

Cinque persone arrestate, 1,6 chili di cocaina di buona qualità sequestrati e 30mila euro considerati provento di spaccio confiscati. È il bilancio di un blitz antidroga effettuato nella giornata di mercoledì dalla squadra mobile di Vicenza in due quartieri di VIcenza: ai Pomari e in zona via Astichello.

Da tempo i due luoghi sono stati segnalati alla polizia dai residenti e dai comitati di quartiere come aree di spaccio e di degrado. Dopo aver raccolto le necessarie informazioni, gli uomini della mobile sono quindi passati in azione con due perquisizioni mirate. Nella prima, avvenuta in una casa di via Astichello, i poliziotti hanno trovato due albanesi (A.N. di 51 anni e B.P. di 30 anni) in possesso di più di 60 grammi di cocaina, denaro in contante, bilancino, materiale da taglio e da confezionamento. Per entrambi è scattato l'arresto e il processo per direttissima.

L'altra operazione è avvenuta invece in una casa di via Natta, in zona Pomari. Dall'abitazione messa sotto controllo dagli uomini della squadra mobile sono usciti un ragazzo e una ragazza, mentre all'interno si trovava un altro ragazzo. La coppia è stata fermata ed è scattata la perquisizione nell'appartamento dove gli operatori hanno trovato un panetto da più di un chilo di cocaina - di qualità elevata - all'interno della lavatrice, oltre ad altri 400 grammi in altri posti della casa. La droga è stata sequestrata, assieme a bilancini, soldi per il confezionamento e una somma di denaro in contanti. Anche qui sono scattate le manette.

A finire in arresto 2 albanesi, G.N. 27enne ed E.G. 19enne, assieme a una vicentina di 21 anni (A.M. le iniziali).