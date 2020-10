Sputa in faccia a un carabiniere dopo i controlli: denunciato 19enne

Una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale che potrebbe aggravarsi nel caso in cui la vittima, un carabiniere di Thiene, dovesse riscontrare l'eventuale trasmissione di un qualche tipo di infezione dopo gli esami medici a cui è stato sottoposto. È questa l'accusa rivolta a un 19enne residente a Dueville che, dopo la perquisizione personale avvenuta nella caserma di via Lavorane, sabato sera, ha sputato in faccia a un militare.

Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo di routine nei pressi della stazione delle corriere, in via Bosco dei Preti a Thiene e portato assieme a un amico al comando dei carabinieri. In caserma è stato perquisito e poi accompagnato fuori dalla comando dove prima si è aggrappato alla recenzione e poi ha prima insultato un militare colpendolo poi con la saliva all'occhio destro.