Spintona una donna in via Firenze: denunciato dalla polizia

Alle ore 17:00 di giovedì, le volanti della questura hanno denunciato in stato di libertà E.K.R., marocchino del 76, il quale, poco prima, aveva molestato una donna che lo aveva in precedenza invitato ad allontanarsi dall'ingresso di uno stabile in via Firenze a Vicenza.

Secondo la vittima, l'uomo, infastidito dal richiamo, l'avrebbe colpita al petto con un pugno per poi dileguarsi immediatamente. In pochi minuti il reo è stato rintracciato dagli equipaggi della polizia di Stato e, sottoposto a controllo. Dopo aver ammesso quanto avvenuto, è stato trovato in possesso di un coltello e quindi denunciato per possesso illegittimo di oggetti atti ad offendere