Spari durante l’Adunata degli Alpini, denunciato giovane vicentino

Un giovane vicentino, residente in città, è stato denunciato per procurato allarme e spari d’arma da fuoco in pubblica via.

I fatti si riferiscono al'11 maggio scorso quando un individuo armato di pistola, risultata poi a salve, ha esploso almeno un colpo di arma da fuoco lungo corso Palladio, durante i festeggiamenti della 95° Adunata Nazionale degli Alpini.

Gli investigatori della Squadra Mobile, hanno recuperato e sequestrato la pistola a salve marca Bruni Mod.92, ed il relativo munizionamento.